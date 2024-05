Riapre il Palasport Tricoli di Cefalù, il sindaco Lagalla: «In attesa del completamento dei lavori, oggi è fruito parzialmente»

«In attesa del completamento dei lavori, oggi il Palasport riapre parzialmente per dare la possibilità a tanti sportivi di esibirsi per conquistare il titolo regionale in una delle numerose discipline che fanno parte delle danze artistiche».

Queste le parole del sindaco metropolitano, Roberto Lagalla, che ha partecipato ai Campionati regionali 2024 di Danze artistiche e Coppa Sicilia, presso il Palasport Marzio Tricoli di Cefalù, che riapre un'area dopo diversi anni di chiusura.

«È stato un piacere ed un onore poter premiare questi giovani sportivi. Si tratta di una iniziativa importante e realizzata grazie all'impegno della Città Metropolitana di Palermo che segna, finalmente, la ripresa delle attività agonistiche all'interno di uno spazio ritenuto strategico per la promozione e lo sviluppo di questo territorio. Stiamo lavorando operosamente per dare alle comunità sportive spazi riqualificati e adeguati per essere palcoscenico di competizioni anche internazionali».