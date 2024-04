Tennis, il palermitano Piraino trionfa a Pula e brinda al primo titolo a livello Itf

Sabato 20 aprile una data da circoletto rosso per il talentuoso tennista classe 2003 mancino del Ct Palermo Gabriele Piraino il quale sui campi in rosso di Santa Margherita di Pula festeggia il 1° titolo Itf nella specialità del singolare dopo 4 finali andate a vuoto tra il 2022 e il 2023 (Padova, Santa Margherita, Vila Real de Santo Antonio in Portogallo e San Gregorio di Catania).

Nel confronto che metteva in palio il successo, l’allievo di coach Paolo Cannova, storico e attuale allenatore anche dell’avolese Salvatore Caruso, ha sconfitto per 7-5 6-3 il russo 26enne Kirill Kivattsev(n. 535 al mondo) in una sfida durata poco più di due ore.

Il giocatore palermitano, questa settimana alla posizione numero 620 (best ranking 478), scalerà diverse posizioni nelle graduatorie Atp e già a partire da lunedì 22 aprile sarà nuovamente all’opera, sempre in Sardegna, per un altro Itf da 25.000 dollari per il quale ha ricevuto una wild card.