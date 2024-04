TeLiMar cede alla Pallanuoto Trieste 8-13 nell’ultima giornata del Round Scudetto

Finisce 8-13 alla piscina Olimpica comunale di Palermo la partita valida per la settima giornata del Round Scudetto fra TeLiMar e Pallanuoto Trieste. Match ininfluente ai fini della classifica, che vede il Club dell’Addaura chiudere la seconda fase al quinto posto a quota 28 punti, contro i 27 dei giuliani. Dopo l’iniziale 1-0 dei padroni di casa su rigore e l’effimero 2-2, i triestini accumulano un vantaggio che permette loro di condurre la gara, nonostante i tentativi di rimonta dei palermitani, che devono rinunciare al secondo centroboa per quasi l’intero match. Baldineti arriva anche a sostituire Jurisic tra i pali con il giovanissimo Girasole – porta inviolata per lui nei 2’ giocati – ma la scossa non arriva. E anche la rete di Occhione del -2 a 5’40 dal termine della partita non basta a rilanciare la squadra, che subisce un ultimo break da parte degli uomini di Bettini. Adesso, testa a gara 1 della semifinale playoff contro il Quinto, che ha chiuso in testa il Round Retrocessione. Si gioca il 30 aprile alle 15 in viale del Fante.

La cronaca

Subito padroni di casa avanti con un rigore trasformato da Giorgetti, mentre Lo Cascio è costretto a uscire per qualche minuto per un colpo al gomito destro. Ne approfittano i giuliani, che pareggiano in controfuga 3vs1 con Bini e si portano in vantaggio con una bordata di Valentino. Il TeLiMar resta concentrato e sfrutta al meglio la superiorità con Vitale per il 2-2. Ad un minuto dal termine del primo periodo, ingenuità del Club dell’Addaura, che fa entrare in campo in modo irregolare Metodiev. Espulsione definitiva per il centroboa bulgaro e tiro dai cinque metri assegnato al Trieste e trasformato da Mladossich. Momento di confusione e tensione sulla panchina di casa, che chiude la frazione in doppio svantaggio per la rete quasi allo scadere di Petronio.

In apertura di secondo quarto, il TeLiMar reagisce con Vitale, che su uomo in più serve sul secondo palo Woodhead e si rifà sotto. Ribatte subito Razzi, ma l’americano classe 2000 al primo anno a Palermo trascina i suoi sul 4-5. Ancora botta e risposta con un tiro di Mladossich solo deviato da Jurisic. Allunga ancora il Trieste con Bini in extra player e con Buljubasic in superiorità per il +4. Cambio tra i pali del TeLiMar, con Girasole che prende il posto di Jurisic ed è subito autore di una grande parata. Sembra essere la scossa che serviva ai padroni di casa, che vanno a segno con il capitano Lo Cascio, imbeccato alla perfezione dall’assistman di giornata, Vitale.