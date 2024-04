La finale di Coppa Italia di pallanuoto arbitrata dal palermitano Mirko Schiavo: «L'ambizione più grande è andare alle Olimpiadi»

Ad arbitrare una partita tanto importante come la finale di Coppa Italia di pallanuoto, che si è conclusa con la vittoria del Brescia che ha spodestato la Pro Recco dopo 10 anni, ieri 14 aprile, è stato il palermitano quarantaduenne Mirko Schiavo. È stato un pallanuotista per tanti anni, gareggiando a grandi livelli, e indossando la maglia del Telimar, della Waterpolo e giocando anche a Bari, ha girato tutte le categorie. Oggi Schiavo è un arbitro internazionale.

«Ho giocato e gareggiato sino ai 30 anni – si racconta l’arbitro palermitano – poi per motivi lavorativi, oltre che di età, ho dovuto smettere. La pallanuoto ha bisogno di tanto tempo. Per puro caso mi è stato chiesto da Giovanni Lo Dico, un collega presidente del Gruppo ufficiali gara regionale, di provare a fischiare e subito mi sono innamorato di questo altro aspetto della pallanuoto. Mi è stato proposto, in questa maniera, di rimanere nel settore in qualità di arbitro e così è iniziata questa nuova carriera. Sono arrivato alla Serie 1 e poi sono rientrato nelle liste delle gare internazionali. Sono molto soddisfatto perché non è facile e comunque, in altre vesti, sono riuscito a rimanere nel mondo sportivo che ho sempre amato».