Nuova piscina al Telimar, sì del Consiglio comunale di Palermo

«Immettiamo dinamismo nella trasformazione urbanistica di questa città», aveva detto l’assessore all’Urbanistica Maurizio Carta nel presentare l’opera al Consiglio comunale. La delibera è stata all’ordine del giorno di Sala Martorana per cinque sedute consecutive. Per Marcello Giliberti, presidente del Telimar, il progetto «va a colmare un vuoto che si è nel tempo consolidato nell’impiantistica sportiva cittadina, andando a dotare Palermo, nell’area di nostra proprietà, di una vasca semi-olimpionica da 25 metri per 16,50 ed una vasca di ambientamento da 6 metri per 16,50. Organizzeremo anche corsi di nuoto gratuiti a favore di bambini, di anziani e di soggetti diversamente abili». «Ci riserviamo però di verificare - precisa Giliberti - se alcuni emendamenti apportati, rispetto a ciò di cui avevamo discusso nelle ultime audizioni con le competenti commissioni consiliari, mantengano per noi, dal punto di vista finanziario, oltre che delle relative responsabilità a nostro carico, la sostenibilità». «Se non avremo altri intoppi - afferma Giliberti - la realizzazione dell’opera potrebbe essere completa da metà settembre 2025 a fine maggio 2026».

«L'approvazione della variante urbanistica relativa al Prusst del Telimar, rappresenta il raggiungimento di un importante obiettivo che getta le basi per l’avvio di un intervento di riqualificazione territoriale a beneficio di un tratto della Costa nord. Esprimo soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento che abbiamo redatto in Commissione urbanistica e che apporta delle significative modifiche al progetto, in riferimento all’aumento dell’area da adibire a parcheggio pubblico, al fine di venire incontro alle reali esigenze di un porzione di territorio che soffre della cronica carenza di infrastrutture viarie», dichiara il consigliere comunale Leopoldo Piampiano di Forza Italia, componente della Commissione urbanistica.

«Con l’approvazione della variante urbanistica relativa al Prusst del Telimar, viene valorizzato il bellissimo litorale costiero, quella dell’Addaura, ed esaltato il preminente interesse pubblico dell’atto - sottolineano presidente e componente della commissione urbanistica di Fratelli d’Italia, Antonio Rini e Tiziana D’Alessandro -. Questo è il frutto di un importante lavoro fatto in Commissione che garantirà una nuova opportunità di rigenerazione urbana e sviluppo sostenibile per la nostra città. Tutelare il territorio, rendendolo sostenibile creando, quindi, opportunità e servizi per la nostra comunità è il primario dovere del Consiglio comunale e della Commissione urbanistica. Questo percorso è poi maggiormente qualificante anche per la rinnovata sinergia tra pubblico e privato a conferma che è essenziale il merito ed il metodo. Inoltre, il voto favorevole si è reso necessario sia per il sostegno all’attività sportiva della pallanuoto palermitana che per la possibilità di usufruire confortevoli spazi sportivi utili alla promozione del nuoto per tanti bambini palermitani, oltre che per la creazione di un parcheggio pubblico in una zona caratterizzata dalla congestione di traffico nel periodo estivo».