Pallanuoto, il Telimar pensa già alla prossima stagione: preso il portiere croato Jurlina

A pochi giorni dall’ultima giornata del round scudetto e con ancora i play off tutti da vivere, il Telimar ufficializza l’arrivo di un nuovo giocatore per la prossima stagione. Il presidente Marcello Giliberti, dopo avere prolungato il contratto di coach Gu Baldineti per altre due stagioni, ha infatti ingaggiato con contratto di due anni più due il forte portiere croato Jerko Jurlina, che si aggiunge così al connazionale polivalente Luka Bajic.

Classe 1999, 190 cm di altezza, Jurlina ha iniziato a giocare a Zara, trasferendosi alla Mladost di Zagabria nel 2017. Talento puro, è in lizza per conquistare l’accesso nel roster della squadra nazionale senior croata, dopo aver sfiorato due volte il podio con le giovanili al campionato europeo under 19 di Minsk e ai Mondiali Under 20 in Kuwait. Più volte premiato come miglior portiere junior in Croazia, Jurlina con la Mladost ha vinto due campionati adriatici, due Coppe di Croazia e uno scudetto. Inoltre, nei sette anni passati a Zagabria, la squadra si è sempre trovata nelle prime tre posizioni della classifica del campionato nazionale.