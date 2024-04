Canottaggio a Palermo, oltre trecento atleti a Mondello per il Trofeo Filippi di Beach Sprint

Sono 334 gli atleti che si affrontano oggi e domani nel golfo di Mondello per il Trofeo Filippi di Beach Sprint nella tappa di debutto del circuito 2024. Presenti 32 realtà remiere da tutta Italia, oltre che due rappresentative provenienti da Austria e Ungheria. Un evento importante per Palermo. Inizia, infatti, dal capoluogo dell'Isola un cammino inedito per gli atleti in vista delle Olimpiadi. Il Beach Sprint, una specialità del canottaggio che si pratica su imbarcazioni da coastal rowing (canottaggio costiero), è stato, infatti, aggiunto al programma dei Giochi Olimpici del 2028 a Los Angeles. L'ufficialità è stata comunicata proprio dal Comitato Olimpico Internazionale lo scorso 13 ottobre.

È stato nominato dalla FIC un supervisore nazionale, Pasquale Triggiani che sarà presente a tutte le tappe del trofeo a garanzia di un corretto allestimento e svolgimento delle regate.

A Mondello, a pochi passi dallo Stabilimento Balneare della Italo Belga, c'è un vero e proprio villaggio in spiaggia. Oltre al campo gara, sono installati spogliatoi, bagni, una zona riscaldamento con remoergometri (simulatori di voga) e un'officina mobile per eventuali riparazioni a cura di Filippi Boat. L'evento conta anche sulla collaborazione dell'associazione Cani Salvataggio per una maggiore sicurezza in acqua con il supporto anche di un mezzo nautico jet-sky con barella e a bordo soccorritore.

La manifestazione è nel segno della ecosostenibilità e del rispetto della natura. E' così presente un igloo dell'Arpa, l'Agenzia regionale per la Protezione dell'ambiente. Una struttura didattico informativa in cui i visitatori, grazie a tecnologie digitali, hanno la possibilità di scoprire alcuni aspetti della profondità del mare. Una possibilità unica di poter immergersi tra le bellezze dei nostri fondali marini con l'utilizzo di occhiali 3D e grazie a un sofisticato proiettore con immagini diffuse in maniera immersiva.

All'interno del Villaggio del Trofeo Filippi si vive un'atmosfera agonistica unica e divertente, grazie anche al commento del giornalista e speaker della Federazione Italiana Canottaggio e di World Rowing, Luca Broggini.