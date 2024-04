Palermo, due manifestazioni sportive nel weekend: limitazioni al traffico in centro e a Mondello

A Palermo, nel week end, sono in programma due manifestazioni sportive e scattano le modifiche alla viabilità per permetterne lo svolgimento. Gli automobilisti palermitani, dunque, troveranno divieti e strade chiuse in diverse zone della città, in centro e a Mondello.

Da oggi (5 aprile) e fino al 7 aprile, è in programma il Trofeo Nazionale Lido Filippi Beach Sprint Roving a Mondello; domenica, invece, la Run for Parkinson lungo via Libertà. Il Comune di Palermo ha emesso le ordinanze che prevedono limitazioni alle circolazione veicolare e pedonale.

Trofeo Nazionale Lido Filippi Beach Sprint Roving, le limitazioni

Per lo svolgimento del Trofeo Nazionale Lido Filippi Beach Sprint Roving, limitazioni dal 5 al 7 aprile, a Mondello: divieti lungo viale Regina Elena. In particolare, dalle ore 7.00 alle 18.00 nel tratto compreso tra la via Glauco (esclusa) e la Via Circe (esclusa) scattano divieti di sosta e chiusura al transito veicolare. In via Glauco e via Teti vengono invertiti i sensi unici di marcia. Divieto di sosta con rimozione coatta, invece, in via Torre di Mondello, nel tratto compreso tra il civico 8 e l’attraversamento pedonale.