Giovani scacchisti a Palermo per i campionati provinciali: 82 squadre e 400 studenti si danno battaglia

Ecco i podi delle varie categorie, con le squadre qualificate per la fase regionale in programma il 22 aprile a Marsala: Istituto San Francesco Palermo, 2° circolo Didattico Landolina Misilmeri e Direzione didattica Garzilli Palermo per le primarie femminili; Istituto Gonzaga Palermo, 2° circolo Didattico Landolina Misilmeri e 2° circolo Didattico Cirincione Bagheria per le primarie maschili/miste; IC Livatino Ficarazzi, Convitto Nazionale Palermo e IC Buttitta Bagheria per le secondarie 1° grado femminili; SMS Virgilio Palermo, SMS Pecoraro Palermo e ICS Marconi Palermo per le secondarie 1° grado maschili/miste; Liceo classico V.E. II Palermo, Convitto Nazionale Palermo e Liceo Scaduto Bagheria per le secondarie 2° grado allievi femminili; Liceo Scientifico Galilei Palermo, Liceo Scientifico Einstein Palermo e Istituto Gonzaga Palermo per le sec. 2° grado allievi maschili miste; Liceo Scientifico Einstein Palermo, IIS Basile-D'Aleo Monreale e IIS D'Alessandro Bagheria per le secondarie 2° grado juniores maschili/miste. In 217 i partecipanti ai Campionati Individuali per un evento che è risultato essere il campionato provinciale più partecipato di tutta l’Italia.

Ecco l’elenco dei vincitori per le varie categorie:

Under 8 assoluto Giorgio Emanuele Pisciotta (ASD Palermo Scacchi)

Under 8 femminile Chiara Aiello (ASD Pedoni Uniti)

Under 10 assoluto Giove Alessi (ASD Palermo Scacchi)

Under 10 femminile Sofia Arnetta (ASD Palermo Scacchi)

Under 12 assoluto Alessandro Lipani (ASD Palermo Scacchi)

Under 12 femminile Clio Alessi (ASD Palermo Scacchi)

Under 14 assoluto Alberto Ganci (ASD Accademia Scacchistica Monrealese)

Under 14 femminile Angela Serio (ASD Palermo Scacchi)

Under 16 assoluto Federico Noto (ASD Palermo Scacchi)

Under 16 femminile Elena Cammalleri (ASD Pedone Isolano)

Under 18 assoluto Elio Ganci (ASD Accademia Scacchistica Monrealese)

Under 18 femminile Enrica Zito (ASD Palermo Scacchi

Un momento toccante all'inizio della manifestazione è stato l'assegnazione di una targa speciale ad Emanuele Camarda, ex allievo del convitto, in memoria della mamma, Angela Di Liberto Camarda, prematuramente scomparsa. Angela era una grande amica degli scacchi e degli scacchisti, e questa targa rappresenta un tributo al suo amore per il gioco e al suo sostegno, mai fatto mancare, soprattutto in occasione dei grandi eventi giovanili.