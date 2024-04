Palermo, è morto Fabio Camalleri ex nuotatore ed istruttore: «Addio guerriero»

Lutto nel mondo dello sport siciliano: è morto Fabio Camalleri, ex nuotatore ed istruttore di nuoto della Polisportiva Palermo. Aveva 47 anni e aveva dovuto abbandonare la sua professione a causa di un tumore. Era rimasto, comunque, nell'ambito del nuoto, diventando coordinatore e riuscendo a far avvicinare a questo sport tantissimi bambini, anche nel periodo post Covid quando il settore aveva subito una brusca frenata di iscritti. Sempre con sorriso, malgrado la sofferenza, ed educato, pronto a dare consigli sia ai genitori che portavano i bambini piccoli per la prima volta in piscina, che con i ragazzi agonisti.

Diffusa la notizia del decesso in tanti hanno voluto testimoniare l'affetto e la vicinanza alla famiglia: «Se n’è andato un guerriero…. dopo tanta sofferenza ci ha lasciato Fabio Camalleri, uno sportivo buono sempre sorridente e con un cuore grande…Sentite condoglianze da parte della Waterpolo Palermo tutta a Loredana e ai suoi cari. Ciao Fabiuccio».