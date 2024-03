Pallanuoto, il derby-spareggio per i play-off scudetto è dell'Ortigia: il Telimar Palermo sconfitto 6-10

L’Ortigia si aggiudica il derby contro il Telimar disputato alla piscina olimpica di Palermo. I siracusani si sono imposti per 10-6, chiudendo avanti tutti i parziali ad eccezione del primo, finito in parità sull’1-1 (3-1, 4-3 e 2-1 gli altri parziali in favore dell’Ortigia. Un match molto importante fra due formazioni in lotta per il quarto posto, l’ultimo utile per partecipare ai play-off scudetto.

In evidenza Filippo Ferrero e Alessandro Carnesecchi per gli aretusei, con il primo che ha firmato una tripletta e il secondo una doppietta, per i padroni di casa Alex Giorgetti e Andrea Giliberti autori di una due reti a testa. Degne di nota anche le prestazioni dei due portieri Egon Jurisic e Stefano Tempesti. Con questa vittoria l’Ortigia blinda il quarto posto ipotecando l’accesso alle semifinali di campionato e ricacciando il Telimar indietro di cinque punti a due giornate dal termine della fase scudetto.