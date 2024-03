Grande festa per i club milanisti, a Campofelice arriva capitan Baresi

Un sogno che si avvera. Ieri pomeriggio Campofelice di Roccella ha accolto, Franco Baresi, una icona del calcio italiano, una bandiera per il Milan e i milanisti. Il capitano per eccellenza.

Ha indossato, infatti per quindici anni la fascia da capitano della squadra rossonera con la quale ha vinto tutto ciò che era possibile vincere. Esempio di correttezza umana dentro e fuori dal campo. Un evento di grande valore per la comunità milanista di Campofelice che ha voluto fortemente la presenza del capitano. È stato, infatti il Milan club Kakà del presidente Giulio Giardina a organizzare l’evento che ha coinvolto tutta la comunità.

Il capitano è arrivato alle 17 e dopo avere visitato la sede del club ha incontrato i circa mille tifosi, non solo milanisti, che lo attendevano nella piazza principale del Comune marinaro. Fumogeni e urla da stadio al suo arrivo in piazza «un capitano c’è solo un capitano».

Una emozione per tutti i presenti, ma anche per Franco Baresi che ha toccato con mano l’affetto dei suoi tifosi. Hanno partecipato all’evento anche i Milan Club di Palermo, Ribera e Capo d'Orlando.

Una festa a cui ha partecipato il sindaco di Campofelice Peppuccio Di Maggio, ma anche i rappresentati dell'Interclub e dello Juventus Club Campofelice di Roccella. Dopo il bagno di follaIn piazza è stata la volta dell’incontro con il campione all’interno del salone delle suore dell’istituto Figlie della Croce.

Una sala gremita in cui il capitano intervistato ha risposto a domande e curiosità sulla sua carriera da atleta e adesso da dirigente del Milan. Poi è stato il festival delle foto, autografi e maglie rossonere alzate al cielo al grido di: Franco Baresi.

«Ieri abbiamo vissuto una giornata meravigliosa - ha detto il presidente del Milan club Kakà di Campofelice di Roccella Giulio Giardina. - Riuscire a portare a Campofelice una bandiera rossonera come Franco Baresi, è stato semplicemente fantastico. Un evento importante che ha comportato un dispendio di energie non indifferente; ma la fatica e le difficoltà di questi ultimi giorni sono state ampiamente ripagate dalla gioia e dalla felicità di trascorrere in compagnia del capitano un'intera giornata. Un pensiero speciale a Rino Noto del club Milan "Franco Baresi" di Ribera che ci ha permesso di coronare questo grande sogno. L’abbraccio più grande va ai soci del club. Grazie a Giovanni, Alberto, Samuele, Lopo, Valerio e Peppe»