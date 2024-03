Il marinese Gabriele Minì secondo nelle qualifiche del Gp d'Australia di F3

Prima fila tutta azzurra in Formula 3, nel Gp d'Australia, a Melbourne, con Leonardo Fornaroli (Trident Motorsport) e il pilota di Marineo, Gabriele Minì (Prema Racing), 19 anni compiuti da pochi giorni, che scatteranno davanti a tutti nella Feature Race in programma sabato notte, mentre nella Sprint Race partiranno rispettivamente in dodicesima e undicesima posizione, alle spalle anche del ferrarista Dino Beganovic (Prema Racing), autore del terzo miglior tempo nelle qualifiche.

Il piacentino ha avuto la meglio sul portacolori dell'Academy Alpine per appena 19 millesimi. A seguire Nikita Bedrin, pilota russo con licenza italiana del team a Phm AiX Racing. La Sprint Race si terrà all'1.10 italiana di sabato 23 marzo 2024.

In F2 è Dennis Hauger l'autore del miglior crono nelle qualifiche. All'ultimo tentativo, infatti, il portacolori del team Mp Motorsport ha fermato il cronometro sul tempo di 1:28.694 che gli ha permesso di conquistare la prima pole position in carriera nella serie. Tanta Italia alle spalle del danese, con Andrea Kimi Antonelli (team Prema Racing) che si è visto soffiare la prima posizione dal danese proprio quando ormai sembrava fatta, e con Richard Verschoor del team Trident, terzo assoluto.