Palermo, sport in lacrime: addio a Gabriele Guccione

Ha coltivato dagli anni 70 agli anni 90 la sua passione velistica facendo lo skipper in barche d’altura, partecipando a quasi tutti i Campionati Italiani con la terza Classe "Sole di Giada", partecipando a una Giraglia, per tre volte alla Middle Sea Race e vincendo una Malta/Siracusa.

Socio Benemerito dal 2006, è stato Dirigente Sportivo (componente del Consiglio Direttivo con delega alla Direzione Sportiva del Sodalizio) del Club Canottieri Roggero di Lauria fin dal 1988, quando la prematura scomparsa del fratello Micky comportò sia per il Club Lauria che per la Federazione Italiana Vela la perdita di un validissimo Consigliere.

E’ stato Consigliere Nazionale della Federazione Italiana Vela dal 1988 al 2001, detenendo anche la carica di Presidente del Gruppo di Lavoro Tavole, categoria che proprio in quegli anni ottenne gratificanti risultati in campo nazionale ed internazionale (medaglia d’oro ad Alessandra Sensini a Sidney 2000).

È stato presidente del Comitato dei Circoli Velici di Palermo, che ha organizzato nel 1996 il terzo Campionato Italiano Unificato delle Classi Olimpiche (di Vela), svoltosi nel capoluogo siciliano dall’8 al 14 settembre 1996 all’insegna di una grande accoglienza e di una imponente macchina organizzativa che è stata presa negli anni successivi quale esempio per le edizioni seguenti.

Dal 2001 al 2009 è stato Presidente del Club Canottieri Roggero di Lauria, associato all’Unasci dal 2005, Sodalizio già Stella d’Oro al Merito Sportivo Coni che ha celebrato il centenario nel 2002 e che sta, nell’anno corrente, celebrando i suoi 120 anni di attività.