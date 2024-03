Vela, a Mondello lezioni d'alta scuola dal team di Luna Rossa per governare le frecce del mare

È approdata a Palermo la Next generation foil Academy powered by Luna Rossa, il programma organizzato dalla Federazione italiana vela che permette ai velisti più promettenti, nati fra il 2002 e il 2012 e che svolgono già attività agonistica nelle classi di interesse federale, di accrescere le proprie abilità marinaresche e di apprendere i segreti per governare le alte velocità delle imbarcazioni di nuova generazione. Le lezioni e gli allenamenti in acqua dell’Academy powered by Luna Rossa si stanno svolgendo a Mondello, al Circolo della vela Sicilia e al Club canottieri Roggero di Lauria. Le attività della Next generation foil Academy powered by Luna Rossa sono state presentate nella sede del Circolo della vela da Alessandra Sensini, campionessa olimpica, direttore tecnico giovanile della Federazione italiana vela e responsabile del programma Next generation foil Academy powered by Luna Rossa. Con lei il presidente della Settima Zona Francesco Zappulla e i padroni di casa Agostino Randazzo, presidente del Circolo della vela, e Manfredi Agnello, vicepresidente del Lauria.

A mettere al servizio la sua esperienza Checco Bruni, pronto per la sua quinta America’s Cup, la quarta con Luna Rossa. «È sempre un piacere tornare in Sicilia - ha detto Alessandra Sensini -, sono praticamente cresciuta a Palermo. Per il secondo anno torniamo in Settima Zona Fiv Sicilia con la Next generation foil Academy powered by Luna Rossa, l’anno scorso siamo stati a Marina di Ragusa e a Sferracavallo, quest’anno siamo nel golfo di Mondello. Venire al Circolo della vela Sicilia, che rappresenta la casa di Luna Rossa, per noi è molto importante, perché Luna Rossa fa parte del progetto, ci sostiene, ci fa promuovere il foil attraverso Checco Bruni e le sue lezioni ai ragazzi. Averlo con noi è importante. La Next generation è un progetto che è stato ideato tre o quattro anni fa, che ha visto la federazione consolidarsi nelle attività dei settori giovanili e che ci ha portato a visionare più di 500 ragazzi in tutta Italia».