Buon debutto per Minì del mondiale di F3: il pilota di Marineo a punti in entrambe le gare in Bahrain

Buon debutto in questo 2024 per Gabriele Minì nel campionato del mondo di F3 nel 2024. Il diciottenne, originario di Marineo, ha portato a casa punti in entrambe le gare.

Il giovane talento siciliano ha chiuso settimo nella Sprint Race di ieri, guadagnando tre posizioni dopo essersi avviato decimo per effetto della parziale inversione dei tempi sulla griglia, mentre nella Feature Race di sabato (non si corre domenica a causa del Ramadan), il marinese una volta di più non ha avuto molta fortuna, pur concludendo in una comunque buona sesta posizione.

Browning è il primo leader stagionale di Formula 3: il britannico ha vinto Feature Race in Bahrain davanti a Mansell e Tramnitz. Beganovic, partito dalla pole position per la prima volta in carriera, è costretto a riavviare il motore al primo giro e si accoda al gruppo. Il pilota Prema termina la gara in tredicesima posizione