Vela d'altura, tutto pronto per la terza edizione della Rotta dei Florio

Si rinnova un appuntamento unico in Sicilia che coniuga Sport e Storia, Vela e Territorio. Partirà, infatti, venerdì 10 maggio 2024 la terza edizione della Rotta dei Florio, una regata d'altura organizzata dal Club Canottieri Roggero di Lauria con la collaborazione della Lega Navale Italiana, sezione di Trapani. È stato pubblicato sul sito del Circolo, www.clublauria.org, il bando di regata.Un momento importante per lo sport velico ma non solo. Da una parte, infatti, c'è la rievocazione di una delle famiglie più importanti del XIX secolo. Con il Trofeo viene ripercorsa la rotta storica delle imbarcazioni commerciali della flotta dei Florio, una famiglia che si è affermata nel mondo ed è ricordata come quella dei grandi armatori siciliani. Dall'altra parte, questa regata è un percorso che punta a esaltare le ricchezze di territori come Palermo, Trapani e le Egadi, unite dal mare e dalla storia.

Sono due le principali tappe che vedranno impegnate imbarcazioni Crociera/Regata e Gran Crociera in possesso di regolare certificato Orc Club o Orc international. Il percorso della prima tappa sarà una regata offshore con partenza nel golfo di Mondello e arrivo a Trapani. La seconda tappa prevede, invece, una regata offshore con partenza da Trapani, passaggio obbligato alla boa di Favignana e arrivo nel Golfo di Mondello.Nello specifico si parte venerdì 10 maggio alle 11 per la prima tappa Mondello – Trapani. Sabato 11 maggio è prevista la premiazione della prima tappa alle 10. Nella stessa giornata si riparte per la seconda tappa Trapani – Favignana – Mondello alle 13,55. Domenica 12 l'arrivo a Mondello e la cerimonia di premiazione.Il Trofeo “La Rotta dei Florio” verrà assegnato alla prima imbarcazione classificata in tempo compensato in classe Crociera/Regata del gruppo più numeroso, che abbia completato entrambe le tappe. Saranno premiate anche le prime imbarcazioni classificate in tempo reale di ogni gruppo e le prime tre imbarcazioni classificate di ogni gruppo in tempo compensato, per entrambe le tappe.