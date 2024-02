Palermo, torna il master breve in Management dello sport

Dopo il successo delle ultime edizioni, partirà ad aprile il quarto ciclo del master breve in “Management dello Sport”, il corso di studi realizzato dal Palermo con la collaborazione didattico-scientifica dell’Università degli Studi di Palermo, che mira a formare nuove professionalità nell’industria sportiva o migliorare le competenze già acquisite con una prospettiva manageriale in ambito sportivo. La nuova edizione si presenta ricca di servizi e attività inediti, e con una grande novità: la durata del corso passa da tre a sei mesi e incorpora tre mesi di workshop e attività formative da svolgere direttamente sul campo, all’interno del club rosanero, a contatto diretto con i professionisti di tutte le principali aree operative. Una fase operativa che dà immediatamente la possibilità a tutti i corsisti di mettersi all’opera sulla quotidianità delle pratiche aziendali e mettere dunque a frutto fin da subito tutti contenuti appresi nella fase didattica, fianco a fianco con chi lavora all’interno del club: dalla segreteria sportiva all’area marketing e comunicazione, quella commerciale, passando per le operations, l’organizzazione degli eventi, la gestione e il dietro le quinte delle partite al Barbera e fino alle trasferte: per la prima volta, infatti, tutti gli studenti potranno vivere l’esperienza unica di andare in trasferta con il Palermo, per seguire da vicino l’intera delegazione del club in viaggio per una partita di campionato fuori casa.

Nel programma delle attività del master, anche una speciale visita al Palermo City Football Academy, il nuovo e moderno centro sportivo rosanero a Torretta, per entrare nel cuore delle strutture e delle attività quotidiane in ambito sportivo. Come nelle passate edizioni, i posti sono limitati per garantire l’operatività della fase pratica all’interno del club. Le lezioni (in totale otto da otto ore ciascuna) spazieranno dallo sport marketing e la comunicazione sportiva fino alle basi del diritto e della finanza legata alle società di calcio, attraverso i contributi di alcuni tra i più esperti formatori e manager del settore sportivo italiano e internazionale. Grazie al contributo dei relatori di alto livello e di docenti dell’Università, gli iscritti avranno la possibilità di acquisire competenze trasversali su tutte le discipline del piano di studi, attraverso un approccio teorico – fondamentale per comprendere le dinamiche di ogni macroarea – ma anche e soprattutto attraverso casi studio e applicazioni pratiche, che rendono conto del complesso lavoro che svolgono i professionisti del settore.