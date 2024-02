Premio Fair Play e Donne e Sport, dal Panathlon riconoscimenti a sette atleti

Davide Occhione, Checco Di Mariano, Angelo Giglio, Alice Finocchiaro, Francesca Salerno, Maria Tranchina e Rosa Maria Tuttolomondo. Sono loro i premiati per il 2023 dal Panathlon International Club di Palermo. Rappresentano il volto migliore dello sport che si coniuga con il fair play. E così dall'impegno sul campo ai gesti di solidarietà fino ad arrivare all'eccellenza sportiva, torna anche quest'anno l'appuntamento con i Premi Fair Play 2023 e i riconoscimenti Donne e Sport 2024. Un evento organizzato e promosso dal Panathlon International Club di Palermo. La cerimonia di conferimento si terrà lunedì 4 marzo alle 17,30, in Sala Mattarella a Palazzo dei Normanni.

«Un momento importante e significativo per la vita dei club sportivi – spiega il presidente del Panathlon International Club di Palermo, Andrea Vitale -. Un'occasione di incontro e confronto tra atleti, società e istituzioni. Un premio che non è fine a se stesso ma che punta a divulgare e difendere i valori dello sport. Valori che vanno intesi come strumento di formazione e di valorizzazione della persona e veicolo di solidarietà tra gli uomini e i popoli. Tutto questo è ciò che il Panathlon International Club promuove con impegno e costanza da anni".