Italia boxe, torneo internazionale Dracula 2024: argento per la palermitana Filardi in Romania

Estella Filardi, la pugile palermitana di soli 15 anni, continua a stupire e mostrare il suo potenziale, continuando la sua striscia positiva a livello internazionale, conquistando una medaglia d'argento al torneo internazionale Dracula open 2024 che si è svolto in Romania, nella città di Ploiesti, dal 12 febbraio ad oggi. Uno dei tornei più importanti di livello europeo, dove hanno partecipato 24 paesi e un totale di 300 pugili.

La Filardi, guidata come sempre dai tecnici federali Valeria Calabrese e Gianfranco Rosi, ha incontrato in semifinale nella categoria 50 kg junior la fortissima spagnola Andreea Garcia, già vincitrice del torneo Golden Girl 2024. La Filardi ha letteralmente demolito la spagnola ripresa dopo ripresa, vincendo ai punti per 5-0, aggiudicandosi la finale con l'atleta di casa rumena Clarisa Skurt che ha battuto la Filardi in un match scorretto e scorbutico a favore della Rumena.

Un argento eccezionale con la maglia azzurra per la pugile palermitana, in attesa dei prossimi campionati italiani con il suo Extreme Boxing Club del maestro Salvatore Affatigato, che sta lavorando giorno dopo giorno per affinare il talento della sua pupilla.