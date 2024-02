Festa per il giornalista sportivo palermitano Eugenio Sanfilippo: «Dopo 55 anni appendo la penna al chiodo»

Dopo cinquantacinque anni di giornalismo appende la penna al chiodo Eugenio Sanfilippo, collaboratore del Giornale di Sicilia che ha voluto salutare i colleghi presenti nella sede di Ficarazzi della Figc. Tra i tanti ex calciatori siciliani anche Natale Picano, Giovanni Ania ed Edy Tamajo, oggi assessore regionale. Presenti anche i sindaci di Villabate, Gaetano Di Chiara, e di Ficarazzi, Giovanni Giallombardo.

Nel lontano 1969 il suo primo articolo relativo alla gara Bacigalupo-Tommaso Natale. Ha raccontato tante storie calcistiche come l’avventura del Cantiere Navale che nel 1970 venne beffato a Napoli dopo due gare di spareggio con il Siracusa dal lancio della monetina. Nel 1972 dalla sua penna esce il primo dei suoi dodici almanacchi del calcio siciliano e tra le sue fatiche anche otto anni di servizio in qualità di addetto stampa della Figc, 1.200 telecronache e oltre 400 presenze in programmi televisivi.

Migliaia sono gli articoli pubblicati sul Giornale di Sicilia, premiato nel 2010 a Montelepre come migliore giornalista siciliano. E poi non potevano mancare tanti aneddoti raccontati anche da Filippo Cammarata, ex dirigente del Palermo e ex presidente dell’Enna calcio, dal presidente della Lega Sicilia, Sandro Morgana, e da Mario Oddo (con Eugenio Sanfilippo nella foto). Presente ai bordi del campo a raccontare partite in ogni latitudine del calcio siciliano, taccuino in mano spesso in condizioni proibitive e non solo da un punto di vista atmosferico.