Ciclismo, a Palermo si corre il «Trofeo gli specialisti»: le strade chiuse al traffico

Domenica prossima (11 febbraio) andrà in scena, a Palermo, il «Trofeo gli specialisti». Si tratta di una gara ciclistica che, inevitabilmente, avrà conseguenze sul traffico veicolare con chiusure. Le strade interessate, come sta scritto nell'ordinanza del Comune di Palermo numero 135 del 6 febbraio 2024, saranno tra il quartiere Zen e Pallavicino.

L'ORDINANZA

Le strade chiuse al traffico

«L'ordinanza prevede l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, e chiusura al transito veicolare, dalle 8.30 alle 13.30 e comunque sino al termine della manifestazione (eccetto i veicoli della 'scorta tecnica' che viene effettuata dal personale dell’organizzazione e il personale addetto alla vigilanza) lungo il percorso di gara in via Sandro Pertini (ex via P.V. 46) e lungo il tratto compreso tra la via Patti e la via Cesare Brandi (rotonda compresa)».

Verrà installata la segnaletica apposita e le strade saranno presidiate dal personale dell’organizzazione in modo tale da fornire ai conducenti dei veicoli le opportune indicazioni sugli itinerari alternativi. Gli organizzatori, inoltre, avranno l’onere di garantire la sicurezza del pubblico presente alla manifestazione che dovrà assistere alla manifestazione sui marciapiedi, senza mai stare sulla strada circuito di gara. Gli stessi organizzatori della manifestazione sportiva hanno l’obbligo di assicurare una costante assistenza sanitaria, con la presenza (in opportuni punti strategici del percorso) di un adeguato numero di ambulanze e di medici.