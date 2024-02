Memorial Patellaro, a Palermo oltre duecento ciclisti invadono la Favorita

«Ho voluto aprire la stagione nella Sicilia Occidentale con questa seconda edizione del Memorial dedicato a mia madre, Giuseppa Patellaro, anche lei figlia del ciclismo e speriamo che possa diventare un appuntamento fisso». Al Parco della Favorita di Palermo tornano gli appuntamenti sportivi: questa mattina i quasi duecento partecipanti alla gara amatoriale Memorial Giuseppa Patellaro, organizzata dall’Asd Impero, sono partiti da viale Ercole, percorrendo il classico giro della Favorita.

Quindici i giri previsti per gli under 45 e dodici per gli over: «Si tratta di categorie cicloamatoriali - spiega Diego Guardì, presidente della Fci (federazione ciclistica italiana) - è anche un modo per valorizzare il parco della Favorita, per me l’impianto sportivo all’aperto più grande al mondo: le domeniche dovrebbero essere sempre dedicate allo sport, si può fare running, ciclismo, arrampicata sportiva, per cui sarebbe giusto che il Comune lo utilizzasse per questo scopo dandolo alle associazioni sportive». Tra i partecipanti anche Giuseppe Di Salvo, fresco vincitore del circuito catanese organizzato da Privitera bike che ha aperto la stagione nella Sicilia orientale: «Siamo un bel gruppo, ci sentiamo in forma e miriamo a raccogliere il più possibile anche oggi - spiega mentre si trova sulla linea della partenza - non siamo nuovi al circuito della Favorita, tra i più sicuri e belli. Siamo sempre contenti di venire a gareggiare qui a Palermo e all’interno di questo splendido parco»