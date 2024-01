Golf Palermo, colpo da maestro a Villa Airoldi: in buca da 280 metri con un solo tiro

Un colpo da vero maestro che spinge la sua squadra sul podio e gli vale una menzione nella rivista Golf e Turismo. Adalberto Catanzaro, bagherese, realizza il primo hole in one on par 4 (buca in un solo colpo in un percorso da chiudere in 4 tiri) della storia del campo da golf di Villa Airoldi, a Palermo: per intenderci, ha mandato la pallina in buca al primo colpo, un drive come lo chiamano gli addetti ai lavori.

«Io e la mia squadra ci trovavamo alla sesta buca di nove - racconta emozionato Catanzaro -, ho colpito e la pallina e dopo 280 metri è andata direttamente in buca. Non è una cosa che si vede spesso, soprattutto in un par 4». Per chi non è avvezzo, per par 4 si intende una buca che normalmente viene raggiunta in quattro colpi. Ma non è il caso di Adalberto. Lo storico tiro è arrivato nel corso del 91026 Factory trophy, una gara a coppie a categoria unica che si è svolta questa mattina (27 gennaio) e ha contato oltre 70 partecipanti.