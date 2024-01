Australian Open juniores, subito eliminato il palermitano Cinà

Davvero un peccato per Federico Cinà nel torneo juniores degli Australian Open, primo slam della stagione. Il palermitano, classe 2007, ha subito perso, al primo turno, contro il kazako Omarkhanov 0-6 6-3 6-3 il punteggio. Il sedicenne era testa di serie numero uno a Melbourne, e le aspettative su di lui erano tante, soprattutto dopo un 2023 finito in crescendo, con la semifinale allo Us Open. Federico, figlio di Francesco Cinà (ex allenatore di Roberta Vinci) era partito veramente bene, con un 6-0 nel primo parziale che sembrava viatico ad una vittoria facile facile.

Poi è successo qualcosa, qualche errore di troppo e un nervosismo crescente, dettato forse da un po' di pressione, fatto sta che il Omarkhanov è salito e invece Cinà ha perso il filo della partita, non riuscendo più a recuperarlo. Forse qualche problema fisico, ma senza dubbio la delusione per il risultato rimane.