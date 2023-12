Ippica, a Francesco La Rosa il primo trofeo Città di Palermo

Si chiude col botto l'ultimo convegno del 2023 all'ippodromo La Favorita. Tutti gli occhi erano puntati sul 1° trofeo Città di Palermo, con una formula avvincente che prevedeva batterie e finale alla pari sui 1.600 metri, primo confronto tra i 4 anni e gli anziani di 5 anni ed oltre di ogni Paese. Nella prima corsa, la prima batteria, protagonisti undici cavalli di 5 anni ed oltre in un invito sulla distanza del miglio. Qui ad avere la meglio è stato Luciano Mancuso su Clio con l'ottimo tempo di 1.12.1. Dietro di Lui Artez ed Eno De Narmont. Nella seconda batteria invece, in programma alla corsa successiva, si sono sfidati dieci cavalli di 4 anni, sempre sulla distanza del miglio. Qui Dario Di Maio su Desio ha messo tutti in riga vincendo in 1.13.2, secondo Dancing Ferm e terza piazza per Don King Muttle.

I primi cinque classificati di ogni batteria si sono qualificati alla finale, in programma alla sesta corsa, con i numeri assegnati in base ai tempi delle due batterie. A trionfare è stato Francesco La Rosa con Eno De Narmont, che in dirittura d'arrivo ha tenuto dietro Zadig Del Ronco di Gaspare Lo Verde e Clio di Luciano Mancuso. Al driver vincitore, al proprietario e all'allenatore sono andate le coppe offerte dalla Sipet.

Nelle altre corse in evidenza Salvatore Pampillonia con Daisy Rab, Antonino Pecoraro che primeggia su Falkor Font, Salvatore Cintura jr che vince bene con Eleomeda Jet e Alessia Di Chiata con Eroico Pett col notevole tempo di 1.14.4. “Si è concluso un anno pieno di soddisfazioni per l'ippodromo – dichiara Massimo Pinzauti – direttore generale della Sipet – e ci auguriamo di proseguire su questa via anche nel 2024 per raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati”. Il prossimo appuntamento con le corse è venerdì 5 gennaio.

I risultati

Prima corsa

1- 3 Clio – tempo: 1.12.1 – driver: L. Mancuso

2- 5 Artez

3- 10 Eno De Narmont

Seconda corsa

1- 7 Desio - 1.13.2 - D. Di Maio

2- 9 Dancing Ferm

3- 8 Don King Muttley

Terza corsa

1- 4 Daisy Rab - 1.14.9 – S. Pampillonia

2- 13 Dakota Dei Greppi

3- 3 Drusiana

Quarta corsa

1- 12 Falkor Font - 1.16.3 - A. Pecoraro

2- 5 Feliz Dia

3- 2 Furoregal

Quinta corsa

1- 2 Eleomeda Jet - 1.15.8 - S. Jr Cintura

2- 7 Edwin Tor

3- 3 Ellade Trebi'

Sesta corsa

1- 5 Eno De Narmont – 1.13.2. - F. La Rosa

2- 10 Zadig Del Ronco

3- 1 Clio

Settima corsa

1- 14 Eroico Pett - 1.14.4 - A. Di Chiara

2- 5 Estalba Pax

3- 15 Ernest