Lo sport siciliano in passerella sul palco del Castello della Baronessa di Carini

La tennista Giorgia Pedone, il cavaliere Giuseppe Carrabotta ed i campioni di Kickboxing Gabriele Cipolla e Alessio Quattrocchi hanno ricevuto il Premio Azzurri d’Italia 2023, riconoscimento conferito dall’Associazione benemerita del Coni degli atleti che hanno indossato la maglia tricolore. Sul palco del salone delle feste del Castello della Baronessa di Carini – presenti, tra gli altri, Maurizio Lo Galbo in rappresentanza del sindaco della città metropolitana di Palermo, e l'assessore allo sport del Comune di Terrasini, Vincenzo Cusimano - sono saliti alcuni dei grandi protagonisti della stagione sportiva che si avvia alla conclusione.

«Dopo gli anni della pandemia – hanno sottolineato il consigliere nazionale dell’Associazione Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia, Nando Sorbello ed il presidente provinciale, Antonio Selvaggio – il premio è tornato alla sua organizzazione tradizionale. I riconoscimenti conferiti hanno l’obiettivo di valorizzare atleti, società, tecnici e dirigenti che, grazie al loro impegno, hanno dato lustro allo sport siciliano. Il compito, per fortuna, non è mai facile, perché ogni anno ci sono tanti protagonisti di imprese di altissimo valore sportivo, anche se l’obiettivo principale è di puntare su giovani di prospettiva che possano diventare in futuro grandi campioni».

In quest’ottica la scelta è andata sulla diciannovenne tennista palermitana, Giorgia Pedone che, alla sua prima stagione da professionista, ha vinto un titolo ItF (a Santa Margherita di Pula) ed è arrivata in finale all’Itf 60 di Roma, chiudendo l’anno da n. 300 al mondo, n. 10 tra le italiane della classifica Wta e, virtualmente, n. 31 tra le Under 20 del ranking. Premio Azzurri d’Italia anche ad uno dei protagonisti della recente Coppa degli Assi, il cavaliere catanese, Giuseppe Carrabotta che, negli ultimi 2 anni, ha collezionato 115 primi posti in gare nazionali e internazionali. Massimo riconoscimento anche per il palermitano, classe 2009, Gabriele Cipolla, terzo assoluto ai campionati italiani di Kickboxing ed al veterano catanese, Alessio Quattrocchi, campione italiano nella categoria 69 Kg.

Il premio alla società è andato al Circolo Tennis Palermo per la finale scudetto conquistata (al primo anno nel massimo campionato), con la squadra femminile, mentre il Premio Azzurri d’Italia al giornalista è stato assegnato a Salvatore Li Castri, vicepresidente dell’Ordine di Sicilia e componente dell’ufficio stampa della Coppa degli Assi di equitazione, manifestazione che ha trovato spazio anche nella categoria «dirigenti» con il premio conferito all’Event manager, Fabrizio Bignardelli.

Il Premio Roberto Cecchinato, intitolato alla memoria dell’ex azzurro della velocità, è stato assegnato al diciassettenne atleta di Solarino Simone Giliberto, che ha chiuso la classifica Allievi 2023 al primo posto nei 200, 400 e staffetta 4 X 400. Il riconoscimento alla carriera, invece, è andato al messinese Antonio Passalacqua, che ha vinto praticamente tutto nel Tiro a Volo Helice: campione europeo e mondiale assoluto e a squadre. Infine, il Premio Speciale Azzurri d’Italia è stato assegnato all’allenatore del Team Italia di ju jitsu campione europeo e vicecampione del mondo, Cristian Minuto, ed ai suoi atleti di punta: il campione iridato Edoardo Costa e le campionesse europee Vittoria Graziano e Giulia Balsamo.

«Il ringraziamento – hanno concluso Sorbello e Selvaggio - va ai protagonisti premiati, alle istituzioni presenti ed agli azzurri della nostra Associazione, impegnati a promuovere il valore della maglia che hanno indossato con onore e prestigio nella loro carriera. Valore che rappresenta un simbolo da far conoscere, soprattutto, ai giovani che si affacciano sul grande palcoscenico dello sport».