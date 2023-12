Circolo del tennis Palermo ko in finale, Casale campione d'Italia

Si ferma in finale il sogno delle ragazze del Circolo del tennis Palermo di vincere lo scudetto da matricola assoluta del campionato di Serie A1. Le tenniste capitanate da Alessandro Chimirri sono state battute 3-1 dalla Canottieri Casale Monferrato che si conferma campione d’Italia dopo il titolo conquistato nella stagione scorsa.

Sui campi in veloce indoor del Circolo della Stampa Sporting di Torino le palermitane perdono la prima partita della stagione dovendosi arrendere ai primi due singolari, vinti da Deborah Chiesa contro Anastasia Abbagnato e da Lisa Pigato contro Giorgia Pedone.

A ridare speranze al Circolo del tennis Palermo ci ha provato Marina Bassols Ribera che ha battuto Cristina Andreea Mitu. Nel doppio è arrivato il punto decisivo grazie al successo di Pigato e Chiesa contro Bassols Ribera e Abbagnato.

«Perdere una finale fa sempre male - ha detto il presidente del Ct Palermo Giorgio Lo Cascio - ma devo fare i complimenti alle ragazze che hanno fatto un percorso a dir poco meraviglioso in questa stagione. Abbiamo giocato 20 partite su 24 con le nostre ragazze e anche tutte le sfide delle semifinali le abbiamo disputate con ragazze profenienti dal vivaio. Ne siamo molto fieri. Due anni fa avevamo tutte e due le squadre in A2, l’anno scorso abbiamo fatto la finale in A1 con la squadra maschile e quest’anno con la femminile. Il nostro obiettivo è costruire i vivai, con i ragazzi dagli 8 ai 14 anni».

I risultati Circolo del tennis Palermo-Società Canottieri Casale 1-3 Deborah Chiesa b. Anastasia Abbagnato 7-5 6-0 Lisa Pigato b. Giorgia Pedone 6-3 3-6 6-4 Marina Bassols Ribera (Esp) b. Cristina Mitu (Rou) 75 6-3 Lisa Pigato - Deborah Chiesa b. Marina Bassols Ribera - Anastasia Abbagnato 6-2 6-2.