Calcio serie B: Venezia ko, Catanzaro e Cremonese accorciano le distanze dalla vetta

Una rete di Ravanelli nella ripresa regala alla Cremonese il big match della 16a giornata di serie B contro il Venezia (nella foto). La squadra di Stroppa voleva dimostrare di poter competere per la vetta e lo fa vincendo in dieci contro il Venezia dopo il rosso ad Antov. È il terzo successo consecutivo in casa e il distacco dai lagunari (che restano in testa in attesa che giochi il Parma) si accorcia a 4 punti.

Sono 3 quelli del Catanzaro, che batte 2-0 il Pisa (gol nella ripresa con Ambrosino e autogol) e dimostra di meritare la posizione di classifica. La squadra di Vivarini sembra adesso una solida realtà. Continuano i sogni del Cittadella. I granata strizzano anch’essi l’occhiolino alle alte sfere della classifica dopo aver regolato 2-0 il Cosenza. Vita e Salvi gli autori delle marcature che regalano la quinta vittoria consecutiva.

Il Bari, con Marino dato in bilico, la spunta sul Südtirol per 2-1 e rende amara la prima di Valente, subentrato sulla panchina bolzanina al posto di Bisoli. Tanta fatica per i pugliesi contro una squadra ridotta in dieci sin dal quarto d’ora (rosso a Cuomo).

Un super Esposito firma una doppietta al Ferraris e la Samp vola conquistando tre punti preziosi contro il Lecco. Il modo migliore per festeggiare e onorare Fabio Quagliarella, salutato ufficialmente prima del match dopo l’addio al calcio. Seconda vittoria consecutiva in campionato per la Ternana e quarto risultato utile di fila. La cura Roberto Breda, ancora imbattuto, sembra aver iniziato a dare i suoi frutti e infatti le fere hanno lasciato le ultime tre posizioni. Nella sfida tra deluse ed entrambi con tecnici nuovi in panchina, la spunta lo Spezia che espugna (1-2) il Del Duca con un gol allo scadere di Hristov e complica la corsa salvezza dell’Ascoli. Alla fine scoppia la contestazione dei tifosi verso la società. La giornata si conclude domani con tre sfide di fascia alta: si va da Como-Modena a Parma-Palermo fino a Reggiana-Brescia, tutte con significati di classifica e non solo.