È morto l'ex pilota Eugenio Renna, nel 1976 aveva vinto la Targa Florio

Lutto nel mondo dell'automobilismo. È morto l'ex pilota Eugenio Renna, aveva 78 anni ed era soprannominato Amphicar. Il nome di Renna è legato alla Targa Florio. Aveva infatti vinto l'edizione del 1976. Era malato da tempo e lascia la moglie e la figlia.

Renna era molto conosciuto nel mondo delle corse automobilistiche, non solo in Sicilia, ma anche nel resto d'Italia. Numerose le gare vinte in giro per il Paese. Nel 1971 vinse il primo titolo italiano in salita, Gruppo Sport, al volante di una Abarth.

Diffusa la notizia del decesso, in tanti hanno voluto testimoniare vicinanza alla famiglia, ricordando le gesta del pilota. «Giorno triste per l’automobilismo Palermitano: ci lascia il caro amico e ottimo pilota Eugenio Renna noto come “Amphicar”», ha scritto sui social Rosario Lo Cicero Madè postando una foto dell'ex pilota in gara (nell'immagine). E Giuseppe Lo Duca: «Oggi per me è un triste giorno. Eugenio Renna, il grande "Amphicar" se n'è andato. All'età di 78 anni ha interrotto il suo cammino terrestre. Grande imprenditore palermitano, un signore con la esse maiuscola e uno dei piloti più straordinari che la Sicilia abbia avuto, ha ottenuto successi a mani basse in tutte le specialità. Ha vinto valanghe di cronoscalate, poi è passato alla pista vincendo di tutto con l' Osella 2000, storico il suo secondo posto assoluto a Digione, in Francia, nella gara di Campionato Mondiale Marche, e la splendida vittoria assoluta in Targa Florio 1976, quindi la parentesi rallistica con vittorie su vittorie con la Porsche 911. E infine le auto storiche dove ha sempre dominato con vetture come Lotus Elan, Jaguar E e Porsche 911. Io ne ho ammirato le gesta, poi ho avuto l'onore di conoscerlo bene personalmente e di scoprire un signore d'altri tempi, dai modi sempre gentili e garbati, generoso, altruista. Una grave perdita per l'automobilismo e per tutti quelli che lo hanno conosciuto. Oggi sono più povero. Fai buon viaggio grande campione».

«Un altro protagonista dell'automobilismo siciliano e nazionale, ha brillato sulle strade della Targa Florio vincendo l'edizione del 76. Protagonista nel mondiale marche con l'Osella e nei rally negli anni 80. Ci mancherà», ha scritto Danti De Filippis.

I funerali si svolgeranno lunedì mattina nella chiesa di Mondello-Valdesi.