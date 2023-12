Tour della coppa Davis in tutta Italia, in Sicilia sbarcherà a maggio

La Coppa Davis tornerà anche in Sicilia. La grande insalatiera è stata conquistata a Malaga dopo 47 anni grazie al successo di Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Simone Bolelli che, guidati dal Capitano Filippo Volandri, e per celebrare il secondo trionfo azzurro nella storia della più antica manifestazione a squadre del tennis maschile, il prestigioso trofeo inizia oggi un vero e proprio 'giro d'Italia' per consentire a tutti gli appassionati di ammirarlo dal vivo, in una sorta di grande abbraccio che, come hanno fatto i nostri ragazzi a Malaga, sarà in grado di unire tutto il Paese nella passione per questo splendido sport. La Davis dovrebbe approdare in Sicilia a maggio.

Il trofeo resterà in esposizione fino al 13 dicembre nella sala degli Arazzi, a Milano, situata accanto alla sala che ospita la tradizionale mostra di Natale a Palazzo Marino, quest'anno dedicata al Battesimo di Cristo del Perugino, e sarà possibile ammirarlo negli stessi orari di apertura della mostra (9:30 – 19:30, ad eccezione del 7 dicembre quando sarà esposto solo dalle 9:30 alle 12:30).

Una seconda esposizione a Milano, arricchita da pannelli descrittivi, sarà programmata invece nella Sala dell’Orologio di Palazzo Marino a metà gennaio.

Dal 14 dicembre, la Coppa Davis si sposterà quindi a Roma dove resterà in visione fino all'8 gennaio, per poi proseguire il suo tour per il Paese fino a settembre, quando tornerà a far bella mostra di sé alla Unipol Arena di Bologna in occasione degli incontri della fase a gironi delle Davis Cup Finals 2024, inizio del percorso degli azzurri che punteranno a difendere il titolo.