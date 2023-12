Tennis a squadre, la corsa scudetto del CT Palermo si ferma in semifinale

Perde anche la semifinale di ritorno la formazione maschile del Circolo del tennis Palermo contro i campioni d’Italia in carica del Tennis Club Sinalunga. I ragazzi capitanati da Davide Cocco dopo il 4-2 subito all’andata sono stati battuti per 3-1 anche in casa sui campi in terra rossa del Circolo del tennis di Palermo.

Non basta la vittoria di Salvatore Caruso in due set contro lo slovacco Jozef Kovalik. Gabriele Piraino è stato sconfitto in due set da Marcello Serafini e Riccardo Surano ha potuto fare davvero poco contro il più forte Andrea De Marchi. Alessandro Giannessi, infine, è stato superato in tre set da Matteo Gigante.

Domenica 10 dicembre in finale i toscani affronteranno la vincente della sfida fra Ct Vela Messina e Ct Crema. All’andata vinsero i lombardi che dopo le prime due partita della semifinale di ritorno sono sotto 2-0.

I risultati

Salvatore Caruso batte Jozef Kovalik 7-5 6-2; Marcello Serafini batte Gabriele Piraino 6-3 6-1; Andrea De Marchi batte Riccardo Surano 6-0 6-0; Matteo Gigante batte Alessandro Giannessi 6-3 0-6 6-4.

Nella foto la formazione del Ct Palermo