Pallanuoto: Serie A1, Telimar-Rari Nantes Camogli 9-8

Vittoria di misura in casa per il Telimar contro la Rari Nantes Camogli. Alla piscina comunale di viale del Fante i palermitani si sono imposti per 9-8 grazie alle sei reti realizzate da Davide Occhione. In gol per la squadra di Gu Baldineti anche Alessandro Vitale, Alex Giorgetti e Quinn Woodhead.

Ha faticato più del previsto la squadra palermitana contro l'ultima in classifica ancora ferma al palo con zero punti. Le due formazioni si sono divise una frazione per parte con parziali di 2-3, 2-1, 2-3, 3-1, fino all’allungo decisivo per il Telimar al quarto tempo.

L’ultima frazione di gioco è stata forse la più emozionante con capovolgimenti continui, alta tensione e tanti errori da una parte e dall’altra. Le parate di Egon Jurisic e i gol decisivi di Occhione hanno permesso al Telimar di vincere la partita e superare in classifica l’Ortigia sconfitta in casa dalla corazzata Pro Recco.

La squadra di Baldineti adesso è quarta. Nel prossimo turno, sabato alle 15, il Telimar giocherà in trasferta a Napoli contro il Posillipo.