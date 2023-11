Ippodromo di Palermo, Mancuso su Clio fa suo il centrale: sabato prossimo lo storico Gp Mediterraneo

Alessio Di Chiara e Andrea Buzzitta, con due vittorie a testa, sono i driver protagonisti dell’ultimo convegno. Anche se è Luciano Mancuso su Clio (nella foto) a trionfare nel centrale, la gara clou della giornata: un handicap invito riservato agli anziani sulla distanza del doppio chilometro, corsa valida come qualificazione al Palio dei Proprietari. E’ proprio Clio la più veloce in partenza, anche se dopo 400 metri lascia spazio a Minopoli su Artez che va in testa alla corsa.

La situazione resta pressocché immutata fino ai 1600 metri, quando iniziano i primi movimenti. Ci prova Urbano Bargal in terza ruota ma non coi risultati sperati. E’ invece Artez che allunga in retta d’arrivo e sembra andare verso una facile vittoria. Invece Clio non molla e con una rimonta clamorosa riesce ad avere la meglio sul palo vincendo con il tempo di 1.15.3 davanti proprio ad Artez e Corsaronero Font.

Alla quarta corsa era in programma la seconda Tris Nazionale: a trionfare è Andrea Buzzitta con Creed Muttley, lo stesso Buzzitta fa il bis alla corsa successiva con Detto Fatto Dl. Le altre corse inserite nel palinsesto dell'Ippica Nazionale erano la prima – vinta da Pampillonia su Domy Laser - e la seconda, dove a trionfare è stato Di Chiara su Ernest.

A chiusura di convegno la corsa riservata ai gentlemen, un invito per i cavalli di tre anni sulla distanza del doppio chilometro che ha visto il successo di Maurizio Giordano su Effe Big Effe. Appuntamento sabato prossimo, 25 novembre, con ingresso libero. Una data cerchiata in rosso per gli appassionati dell’ippica, visto che si terrà lo storico Gran Premio Mediterraneo giunto alla sua 57esima edizione.

I risultati delle corse

Prima corsa

1- 1 Domy Laser – tempo: 1.16.9 – driver: A. Pampillonia

2- 2 Dorian Gray

3- 11 Deareby Fks

Seconda corsa

1- 8 Ernest - 1.15.8 - A. Di Chiara

2- 4 Elodogab Ag

3- 13 Elvi Daniel

Terza corsa

1- 16 Feliz Dia - 1.18.9 - A. Di Chiara

2- 3 Filosseno Key

3- 11 Falkor Font

Quarta corsa

1- 14 Creed Muttley - 1.16.3 - A. Buzzitta

2- 2 Ania Rich

3- 4 Conquistador Bi

Quinta corsa

1- 1 Detto Fatto Dl - 1.17.2 - A. Buzzitta

2- 11 Debora Grad

3- 5 Dante Trebì

Sesta corsa

1- 3 Clio - 1.15.3 - L. Mancuso

2- 7 Artez

3- 9 Corsaronero Font

Settima corsa

1- 5 Effe Big Effe - 1.17.4 - M. Giordano

2- 7 Emily Muttley

3- 6 Egeo Breed