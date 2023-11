Judo, il palermitano Giovanni Palumbo campione italiano tra gli esordienti

Palermo e la Sicilia continuano a collezionare medaglie nel Judo. Giovanni Palumbo, atleta tredicenne palermitano del Judo club Leone, ha agguantato il gradino più alto del podio a Riccione nel Campionato italiano esordienti B A-2, nella categoria di peso 66 chilogrammi.

Per il giovanissimo atleta palermitano si tratta del suo terzo titolo da quando ha iniziato a praticare lo sport, all’età di sei anni. Giovanni, infatti, ha già vinto un titolo pre agonistico nella categoria fanciulli (che comprende l’età tra gli 8 e i 9 anni) nel torneo Criterium giovanissimi, campionato siciliano che ogni anno raccoglie i giovani judoka. Poi il trofeo Kinder, l’anno scorso in Toscana nel campionato a squadre, nel quale la Sicilia ha conquistato la medaglia d’oro. Adesso l’ultimo trionfo, che proietta il tredicenne verso obiettivi sempre più importanti.

«Pratica judo da quando aveva sei anni - spiega il papà Fabio Palumbo - ha provato e non ha più mollato. Ha sempre fatto grandi sacrifici per poter portare avanti gli allenamenti e partecipare ai tornei, ma nonostante tutto ha anche una bellissima media scolastica. Lo dico da insegnante: lo sport non aiuta soltanto la maturazione e la redita personale, ma anche e sopratutto la resa scolastica. I tanti impegni possono sembrare cozzare ma non è così. Come si dice mens sana in corpore sano». L’amore per lo sport viene trasmesso al tredicenne dalla sua famiglia: «Io sono un atleta - racconta il papà - pratico il lancio del martello, sua sorella, che frequenta il liceo scientifico è appassionata di danza. Diciamo che è un affare di famiglia per noi - prosegue ridendo - è una passione che ci accomuna tutti. Giovanni è felicissimo, ringraziamo il club Leone che lo ha aiutato in questo salto di qualità e gli h permesso di poter partecipare a queste competizioni».