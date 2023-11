Il Ct Palermo è già nella storia, semifinale scudetto per due

Il Circolo del tennis Palermo conquista l’accesso alle semifinali scudetto sia con la squadra maschile che con quella femminile. La quinta giornata della fase a gironi del campionato di Serie A1 garantisce la qualificazione con un turno d’anticipo grazie alla doppia vittoria ottenuta delle tenniste in casa contro l’At Verona per 4-0 e dai tennisti in trasferta contro il Bisenzio per 4-2. La squadra femminile ha impiegato quattro ragazze provenienti dal vivaio imponendosi nettamente nello scontro diretto contro la seconda in classifica. A mettere a segno i punti per la qualificazione Anastasia Abbagnato, Giorgia Pedone, Virginia Ferrara e il doppio Federica Bilardo Virginia Ferrara. Grazie a questa vittoria l’ultima gara del girone prevista domenica prossima contro Tennis Beinasco servirà solo ai fini statistici. In semifinale, con il vantaggio di giocare la partita di ritorno in casa, le palermitane affronteranno la seconda dell’altro girone in cui tutto è ancora aperto fra Tc Rungg, Tc Italia, Tc Padova e Tc Casale. La squadra maschile si è imposta come da pronostico e può pensare già alle semifinali del 26 novembre e 3 dicembre. A decidere l’avversaria sarà il sorteggio fra una delle altre tre prime classificate degli altri gironi, tra cui il Ct Vela Messina. A portare i punti decisivi Salvatore Caruso, Gabriele Piraino, Omar Giacalone e il doppio formato da Caruso e Piraino.

I risultati

Tc Bisenzio - Ct Palermo 2-4

Omar Giacalone b. Cosimo Banti 6-7 6-4 6-0 Gabriele Piraino b. Francesco Canò 6-4 6-3 Salvatore Caruso b. Samuele Pieri 6-4 6-2 Jacopo Stefanini b. Francesco Mineo 6-1 6-2 Samuele Pieri - Jacopo Stefanini b. Omar Giacalone - Riccardo Surano 6-4 6-1 Gabriele Piraino - Salvatore Caruso b. Cosimo Banti - Gabriele Bonecchi 6-1 6-2

Ct Palermo - AT Verona 4-0

Anastasia Abbagnato b. Angelica Moratelli 6-0 6-3 Virginia Ferrara b. Angelica Raggi 6-4 6-4 Giorgia Pedone b. Valentini Grammatikopoulou 7-6 6-1 Federica Bilardo - Virginia Ferrara b. Angelica Raggi - Angelica Moratelli 2-6 6-4 10-5

Nella foto la formazione di Serie A-1 femminile con i due capitani