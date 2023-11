Il meglio del triathlon mondiale a Mondello, l'assessore Figuccia: «Palermo si conferma il centro del grande sport»

Circa 260 atleti individuali, 10 staffette, quattro rappresentanti inglesi e 56 società italiane rappresentate. Il triathlon olimpico Città di Palermo crede sempre di più ed ogni anno che passa conta più iscritti ed una cornice di pubblico più nutrita: gli atleti sono partiti alle 10 dalla spiaggia di Valdesi per affrontare la prima delle tre tradizionali sfide dell’Iron triathlon, nuoto, ciclismo e corsa.

Amici e appassionati di questa leggendaria sfida riportata a Palermo nel 2014, hanno spinto i partecipanti lungo i 1500 metri affrontati con una media di 15 minuti. Poi tutti in sella per sfidarsi nei successivi 40 chilometri in bicicletta; infine gli ultimi dieci corsa. Teatro delle ultime due prove il lungo mare della borgata marinara, il parco della Favorita e parte del lungo mare Cristoforo Colombo (l’Addaura).

«Palermo continua ad essere lo scenario ideale per le grandi manifestazioni sportive - ha detto l’assessore allo Sport Sabrina Figuccia - si tratta di un evento incredibile che trasforma ancora una volta la città nella capitale dello sport». Centinaia i curiosi che hanno assistito alle prove massacranti che hanno affrontato gli atleti, incitandoli e immortalando i vari momenti con foto e selfie.

«Dal 2014 abbiamo ripreso questa gara già famosa negli ’80 come triathlon del Mediterraneo - ha spiegato Cinzia Gentile, vice presidente Extrema Asd, società sportiva organizzatrice - il nostro presidente Mauro Giaconia, triatleta, ha ripreso questa manifestazione che in questi anni sta crescendo ed ora è sempre più atteso. Questa è la tappa finale del campionato italiano della Federazione italiana triathlon: ci sono molti atleti che vengono da fuori per partecipare a questa manifestazione e questo ci rende molto fieri». Un movimento sempre più attrattivo, spinge ogni anno tanti curiosi ad avvicinarsi a queste vere e proprie sfide leggendarie: «La gara è davvero spettacolare - ha sottolineato Cinzia Gentile - queste tre frazioni di nuoto bicicletta e corsa regalano momenti di grande sport di cui lo spettatore gode a pieno. E poi la location del parco della Favorita e del golfo di Mondello è un qualcosa che ci invidiano tutti. Stiamo già lavorando per l’anno prossimo - ha poi concluso - sperando di fare sempre meglio e con un supporto sempre maggiore delle istituzioni».