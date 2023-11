Le squadre del Ct Palermo a un passo dalle semifinali scudetto

Il Circolo del tennis Palermo va a caccia della qualificazione alle semifinali scudetto sia con la squadra maschile che femminile. Domani dalle 10 i tennisti capitanati da Davide Cocco saranno impegnati sui campi in terra rossa del Tc Bisenzio, mentre le ragazze di Alessandro Chimirri ospiteranno sui campi in terra rossa del circolo di viale del Fante l’AT Verona. Per entrambe le formazioni una vittoria certificherebbe la qualificazione fra le migliori quattro del campionato di Serie A1.

La squadra maschile sarebbe qualificata con qualsiasi risultato in caso di pareggio nell’altra partita del girone fra Sassuolo e Junior Tennis Perugia. Nella partita d’andata il Ct Palermo si è imposta per 5-1. «Ci auguriamo di disputare l’ennesima prestazione di livello - ha detto il capitano Davide Cocco - e avere la matematica certezza di andare in semifinale con una giornata d’anticipo. Sappiamo però che la serie A1 nasconde sempre insidie e quindi anche a Bisenzio dovremo prestare la massima attenzione».

La squadra femminile dalle 9 affronterà l’At Verona seconda in classifica alle spalle proprio delle palermitane. All’andata la partita si è conclusa in parità sul 2-2. «Abbiamo un primo matchpoint che vogliamo sfruttare - ha detto il vice capitano Davide Freni - pur sapendo che avremo anche un’altra possibilità all’ultima giornata per qualificarci. Verona sarà difficile da affrontare ma possiamo dire la nostra».