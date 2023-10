Tennis a squadre, Ct Palermo-Sassuolo finisce 3-3: per le semifinali ora basta un pari

Finisce 3-3 la combattutissima sfida della quarta giornata della fase a gironi di serie A1 maschile tra Ct Palermo e Sc Sassuolo. E' stato un incontro ricco di emozioni, al termine del quale ragazzi guidati da Davide Cocco e dal vice capitano Paolo Cannova ssono saliti a 10 punti in classifica, gli emiliani e lo Junior Tennis Perugia seguono con 5, chiude Bisenzio a 1.

Domenica 12 novembre sui campi toscani di Bisenzio, con un pari, Salvatore Caruso e compagni festeggeranno per il 2°anno consecutivo il 1° posto nel girone e il conseguente approdo in semifinale. Da segnalare l'esordio assoluto in serie A1 da parte del 2007 palermitano Riccardo Surano il quale ha giocato il doppio insieme a Omar Giacalone.

I tre punti per il Ct Palermo li hanno conquistati Salvatore Caruso (296 al mondo) che ha prevalso in tre set a spese di Enrico Dalla Valle numero 316 Atp, Gabriele Piraino, vittorioso sull’altro mancino Federico Bondioli (numero 16 del ranking under 18) e gli stessi Piraino e Caruso vittoriosi nel doppio su Bondioli e Ricci.

Sconfitti invece il mancino ligure, classe 1990, Alessandro Giannessi, 210 al mondo, per mano del numero 196 Atp Raul Brancaccio, Francesco Mineo ad opera di Mattia Ricci e nell’altro doppio Surano e Giacalone da Brancaccio e Dalla Valle.

Queste le considerazioni di Paolo Cannova e subito dopo quelle di Salvatore Caruso.

«Mi piace la squadra di quest’anno composta prevalentemente da atleti siciliani che ci tengono in maniera particolare al campionato – dichiara il vice capitano nonché coach di Caruso Paolo Cannova - così come mi piace l’innesto di Alessandro Giannessi il quale è un ragazzo che conosciamo benissimo e tra lui e il resto della squadra sussiste un rapporto di grande amicizia, inoltre il fatto di essere italiano è un valore aggiunto che speriamo possa fare la differenza».

«Oggi ci tenevo molto a vincere contro Dalla Valle perché era un match assai importante nell’economia di una sfida complicata – commenta l’ex top 100 Salvatore Caruso – in tal senso devo ringraziare il pubblico che mi ha dato una grossa mano durante tutto l’arco della sfida».

La formazione femminile (capitani Alessandro Chimirri e Davide Freni) ottiene 3 punti fondamentali in ottica semifinali andando a vincere con un perentorio 4-0 sul campo del Tc Parioli. Le siciliane salgono così a 8 punti in classifica e domenica 12 novembre in casa contro AT Verona basterà un punto per l’approdo in semifinale, al primo anno nel massimo campionato.

Quest’oggi a rinforzare una rosa già di per sé forte ci ha pensato la 32enne mancina olandese, numero 52 al mondo, Arantxa Rus, 5 titoli Wta tra singolare e doppio che si è unita alle atlete del vivaio Giorgia Pedone, 320 al mondo, Anastasia Abbagnato, reduce dal successo conseguito al 15.000 dollari di Villena, e Virginia Ferrara.

Assente per infortunio la mancina 24nne Federica Bilardo. Rus si è imposta in due set ai danni di Martina Di Giuseppe, Giorgia Pedone ha sconfitto, sempre in due parziali, Francesca Gandolfi, mentre Anastasia Abbagnato ha prevalso in rimonta sulla 37enne Mandy Minella, ex numero 66 al mondo. Nel doppio, Pedone – Rus hanno superato Minella - Lombardo. Nell’altra gara del girone, AT Verona – Tennis Beinasco 2-2. In classifica Ct Palermo 8, AT Verona 6, Tennis Beinasco 3, Tc Parioli 2.

Le parole di Paolo Canova, vice capitano della squadra, e Salvatore Caruso