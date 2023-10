Tavole a vela, Francesca Salerno del Club Lauria Palermo conquista il titolo mondiale nella classe Iqfoil

Francesca Salerno trionfa al campionato del mondo giovanile e Juniores classe iQFOiL conquistando il titolo mondiale nella categoria U17. L'atleta portacolori del circolo si piazza al primo posto, portando sul gradino più alto del podio il Club Canottieri Roggero di Lauria. Ad accompagnare Francesca Salerno è stato Armando Udine, allenatore e direttore tecnico del Circolo presieduto da Andrea Vitale.

Impegnati al campionato mondiale anche altri quattro velisti. Gabriele Zavatteri si piazza al 32° posto in U19, 37° posto in U15 per Chiara Clementina Catania, al 75° posto Giuseppe Imburgia U17. All'84° posto in U17 Fabrizio Fecarotta.

Un evento di rilievo, quello di Càdiz, che ha radunato oltre 350 giovani talenti della classe iQFOiL provenienti da tutto il mondo.

Il campionato è stato organizzato dalla Federazione Andalusa di Vela e rappresenta il terzo evento della stagione di questa nuova disciplina olimpica ospitato dalla regione, grazie alle sue strutture costiere di alta qualità e alle condizioni della baia di Cádiz. Il campionato si è svolto nel Mar Mediterraneo. Una competizione impegnativa a causa delle condizioni di vento e mare aperto.

Nella foto Francesca Salerno