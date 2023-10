Gabriele Minì resta in F3 e cambia scuderia, correrà con la Prema: «Obiettivo il titolo»

Prestigioso cambio di scuderia per il pilota siciliano Gabriele Minì. Il 18enne ha infatti annunciato che correrà nel mondiale di F3 con la Prema, una delle più grandi realtà del mondo dei motori. Per Minì è un ritorno alle origini, visto che con la squadra veneta ha corso e vinto il campionato italiano di F4 nel 2020.

Nei test post stagionali il talento di Marineo ha già guidato la vetture della Prema, facendo registrare il miglior tempo assoluto nell’ultima due giorni di Imola. Minì ritroverà il suo ex compagno Dino Beganovic, già confermato per la prossima stagione. Nel 2024 Minì punta al bersaglio grosso, il titolo della categoria, dopo le due vittorie ottenute nella stagione d'esordio quest'anno.

"Sono molto felice di unirmi a Prema Racing per la stagione 2024 - dice Minì -. L’anno scorso la squadra ha avuto una stagione molto forte, e insieme abbiamo svolto alcuni test molto promettenti. Il nostro unico obiettivo sarà lottare per il titolo e non vedo l’ora di scendere in pista e iniziare la nuova stagione. Vorrei ringraziare l’Alpine Academy e All Road Management per il loro forte supporto per realizzarlo!”.