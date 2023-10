Tennis a squadre, terza vittoria di fila per il Ct Palermo in Serie A-1

Una vittoria e un pareggio per le formazioni del Circolo del tennis Palermo nella terza giornata della Serie A-1. La squadra maschile vince contro lo Junior Tennis Perugia per 6-0, centra la terza vittoria di fila, chiude a punteggio pieno il girone d’andata e in caso di successo nella prossima partita in casa contro il Sassuolo sarà già matematicamente qualificata alle semifinali scudetto. La formazione femminile pareggia 2-2 in Piemonte contro il Tennis Beinasco e mantiene la testa della classifica in coabitazione con il Tennis Verona.

Senza storia la partita dei ragazzi capitanati da Davide Cocco e dal vice Paolo Cannova contro gli umbri. I punti decisivi sono arrivati già dopo i 4 singolari: vittorie tutte in due set per Alessandro Giannessi, Salvatore Caruso, Gabriele Piraino e Francesco Mineo. Nei due doppi vittorie delle coppie Giannessi - Omar Giacalone e Piraino - Mineo. Nell’altra partita del girone successo interno del Sassuolo sul Tc Bisenzio. In classifica Ct Palermo 9 punti, Sassuolo 4, Junior Tennis Perugia 2, Bisenzio 1.

Sui campi in terra rossa indoor di Beinasco in Piemonte le ragazze hanno portato a casa i punti decisivi grazie alla vittorie della 19enne Anastasia Abbagnato e nel doppio con Giorgia Pedone e Marina Bassols. Per le piemontesi vittorie in singolare di Reka Jani e Federica Di Sarra ai danni di Bassols e Pedone. Nell’altra partita AT Verona-Tc Parioli 2-2. In classifica Ct Palermo e Tennis Verona 5 punti, Tennis Beinasco e Tc Parioli 2.

I risultati

Ct Palermo - Junior Tennis Perugia 6-0

Salvatore Caruso batte Andrea Militi Ribaldi 6-2 6-4; Gabriele Piraino batte Gilberto Casucci 6-0 6-3; Alessandro Giannessi batte Tomas Gerini 6-2 6-0; Francesco Mineo batte Federico Cecconi 6-2 6-4; Gabriele Piraino - Francesco Mineo battono Gilberto Casucci - Nikodje Trivunac 4-6 6-4 10-7; Alessandro Giannessi - Omar Giacalone battono Tomas Gerini - Andrea Militi Ribaldi 6-1 0-6 10-7

Tennis Beinasco - Ct Palermo 2-2

Reka Jani (Hun) batte Marina Bassols Ribera 6-3 6-1; Federica Di Sarra batte Giorgia Pedone 6-1 6-1; Anastasia Abbagnato batte Giulia Pairone 6-4 6-2; Giorgia Pedone - Marina Bassols Ribera battomo Giulia Pairone - Giulia Gatto Monticone 3-6 6-2 10-8.

Nella foto Salvatore Caruso