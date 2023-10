Volley, la Re Borbone Palermo piega il Bisignano e si riscatta

Pronto riscatto della Re Borbone Palermo che, nella seconda giornata della B maschile di volley, ha sconfitto il neopromosso Bisignano col punteggio di 3-1. L’esordio casalingo del sestetto di Nicola Ferro ha mostrato qualche crescita – dopo il ko esterno di Lamezia Terme – ma anche diverse ombre, avendo i biancazzurri sofferto più del dovuto. La Re Borbone è partita a razzo nei primi due set (25-20, 25-20), poi i palermitani hanno accusato un vistoso calo pur al cospetto di una rivale modesta. Il Bisignano ha comandato il terzo set (25-16), trascinato dal cubano Miranda, e nel quarto ha messo in seria difficoltà i padroni di casa, apparsi svogliati, imprecisi e alcune volte impauriti. La Re Borbone ha provato ad allungare (4-0, 7-3, 13-9), ma i cosentini non hanno mai mollato (15-15, 19-19, 20-20, 22-21). Nel finale, però, la formazione del presidente Giorgio Locanto ha ristabilito i valori ed ha chiuso il match sul 25-21.

A trascinare i biancazzurri sono stati il “bomber” Fabian Gruessner (miglior realizzatore della partita, 23 punti) e l’ala Marco Lombardo, che nei momenti più difficili hanno preso per mano la squadra. Buona anche la prova dello schiacciatore Andrea Simanella, mentre il centrale Giulio Raneli si è fatto apprezzare per la pulizia del suo gioco. Servivano i 3 punti e sono arrivati, seppur con qualche affanno di troppo. Ma la Re Borbone deve ancora crescere, migliorare la condizione e l’intesa tra i reparti per ritagliarsi un ruolo di primissimo piano in un torneo che già comincia a definire le forze in campo. Tra le protagoniste di questo avvio di stagione c’è la Domotek Reggio Calabria, a punteggio pieno e con due successi netti (contro Bisignano e Paomar Siracusa). Proprio il sestetto dello Stretto sarà di scena sabato prossimo al Palaoreto (ore 18): per la Re Borbone sarà il primo vero esame.

Le parole dei protagonisti

L’allenatore Nicola Ferro: «L’unica nota positiva sono i 3 punti, per il resto non abbiamo dimostrato di essere una squadra di livello. Dovevamo vincere 3-0, invece abbiamo sofferto dopo una prestazione medio-bassa che non ci fa sperare per il futuro. Lo dicono i numeri e i tanti errori commessi: le percentuali di ricezione sono basse, il palleggiatore fatica, chi subentra spesso non dà una mano e così entriamo in confusione. Sabato arriverà Reggio Calabria, una squadra che ha già dimostrato di possedere tanta qualità: continuando così avremo poche chances. Anche il morale, nonostante il 3-1 contro il Bisignano, è basso. Alla ripresa degli allenamenti servirà un confronto con i giocatori e la dirigenza. Tante cose non vanno».

Il presidente Giorgio Locanto: «Siamo in ritardo, questo è evidente. Purtroppo la mancanza di amichevoli durante il precampionato ha fatto sì che il nostro processo di crescita sia rallentato. Siamo sotto ritmo, giochiamo a sprazzi e i nuovi ancora non si sono bene integrati. Consideriamo la vittoria contro il Bisignano un piccolo passo avanti, ma la prestazione è stata modesta e troppi errori hanno segnato la partita. Sabato prossimo contro Reggio Calabria sarà un test molto importante: affronteremo una delle favorite del campionato e ci auguriamo di assistere ad una prova di carattere che coniughi il giusto equilibrio tra livello tecnico e fisico».

Il tabellino

Re Borbone Palermo: Galia 4, De Santis (L), Donato (L), Ferro, Gruessner 23, G. Raneli 9, A. Simanella 10, Lombardo 18, Testagrossa 3, Giordano, Opoku, L. Raneli, Di Salvo 2. All.: Nicola Ferro.

Bisignano: Miranda 17, Balestrieri (L), Esposito 2, Amodio, Gaetano 8, Granata 9, De Simone (L), Grasso 11, Fusaro, Pugliese, Foniciello 10, Albanese, Caracciolo. All. Alfonso Bosco

Arbitri: Gabriele Galletti e Diego Lonardo

Note: parziali: 25-20, 25-20, 16-25, 25-21