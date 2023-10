Paltrinieri incantato da Palermo: «Questa città e la Sicilia hanno un potenziale incredibile»

«Questa mattina ho messo alcune storie su Instagram e sono stato inondato di messaggi da gente di tutto il mondo che mi chiedeva dove mi trovassi». Gregorio Paltrinieri apre così il talk che oggi pomeriggio ha chiuso la prima giornata del Dominate The Water, il circuito di gare di nuoto in acque libere ideato dal campione del mondo e olimpico di nuoto, tra gli atleti più rappresentativi dello sport italiano: dall’hotel La Torre, lo sportivo elogia la borgata marinara e dice sull’Isola, «piena di potenziale inespresso sotto il profilo dello sport».

In una chiacchierata con il sindaco del capoluogo Roberto Lagalla, Paltrinieri ha sottolineato «l’incredibile potenziale della Sicilia, sono stato in posti allucinanti di quanto fossero brutti, qui, invece, è allucinante di quanto sia bello. Palermo e la sua regione hanno sicuramente tantissimo turismo, ma il turismo sportivo è veramente poco - ha poi sottolineato il campione olimpico - questa manifestazione è sicuramente un modo per far conoscere la città anche da un punto di vista sportivo».

Paltrinieri ha poi continuato: «L’obiettivo è avvicinare quante più persone possibili al nuoto - ha spiegato - ma allo sport in generale. Per me e tutti i miei compagni lo sport è stata una scuola, abbiamo visto che siamo cresciuti con idee e ideali molto forti, che ci hanno tenuto lontani da cose meno belle. Ti da disciplina e volontà di lavorare sempre nel modo migliore, anche perché se non segui questi concetti non arrivi al risultato».

In prima fila, l’assessore allo Sport Sabrina Figuccia, che a margine dell’incontro ha rassicurato sui lavori che interessano la piscina comunale, che sarà investita da11 milioni di euro provenienti dal Pnrr e 1,6 milioni di euro erogati dalle casse regionali: «Stiamo lavorando alacremente - ha detto - sono stati effettuati i lavori per le verifiche statiche ed idrogeologiche che hanno dato parere favorevole per spostare temporaneamente la piscina nel pallone di Italia ’90. Stiamo cercando di individuare la migliore soluzione possibile anche in sintonia con le esigenze della Federazione italiana nuoto».

Nel video Sabrina Figuccia, assessore allo sport del Comune di Palermo, il sindaco Roberto Lagalla e Gregorio Paltrinieri