Pallanuoto, il Telimar piega il Barcellona in Len Euro Cup

Inizia con una vittoria il cammino del Telimar Palermo nel Gruppo A della Euro Len Cup. I palermitani allenati da Gu Baldineti hanno battuto in casa 12-11 il Barcellona alla piscina comunale di viale del Fante.

Subito avanti gli ospiti che però non possono nulla contro la reazione del Telimar che chiude sul 3-1 la prima frazione di gioco. Nel secondo quarto i catalani provano ad alzare il ritmo e riescono ad arrivare all’intervallo lungo sul 5-5. La partita è molto intensa, con un botta e risposta fra le due squadre che porta Telimar e Barcellona all’ultima frazione di gioco sul 7-6. Il tema resta lo stesso anche nell’ultimo quarto di gioco con il momentaneo pareggio dei catalani e i palermitani che si riportano avanti cercando l’allungo decisivo. Il Barcellona resta in scia, il Telimar nelle battute finali si conquista e trasforma due rigori mettendo fra sè e gli avversari un piccolo margine di sicurezza che la rete finale dei catalani che fissa il risultato sul 12-11 non può più mettere in discussione.

Nel Telimar in evidenza Alex Giorgetti, autore di 4 reti. Fra i catalani Ramon che ha firmato una tripletta. In classifica Telimar in testa con i francesi del Tourcoing che ieri hanno battuto in trasferta i croati del Solaris per 9-8. Nel prossimo turno, giovedì 19 ottobre, il Telimar ospiterà il Solaris. (ANSA).