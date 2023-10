Volley, la Re Borbone Palermo inizia da Lamezia Terme

Tutto è pronto in casa Re Borbone Palermo per il debutto nel campionato di Serie B maschile di volley (girone I). Domenica 8, alle ore 18,30, il sestetto biancoverde comincerà la sua avventura al Palasparti di Lamezia Terme contro il Raffaele. L’obiettivo del club del presidente Giorgio Locanto è quello di puntare in alto anche quest’anno e di migliorare gli ultimi risultati (il quarto posto della stagione 2022-23 e il terzo del campionato 2023-24) e di raggiungere quindi i play-off che portano in Serie A-3, traguardo più volte sfumato in extremis.

Squadra rinnovata, cinque i volti nuovi

Guidata dal riconfermato tecnico Nicola Ferro, la Re Borbone Palermo ha profondamente cambiato la sua intelaiatura. Dell’organico dell’ultimo torneo sono stati confermati il veterano “bomber” Fabian Gruessner, i palleggiatori Renato Galia e Riccardo Giordano, il centrale Richard Opoku, il libero Gabriele Donato e le ali Giuseppe Ferro, Marco Lombardo (nuovo capitano) e Andrea Simanella. Il centrale Gianluigi Simanella, invece, sarà disponibile soltanto dal mese di febbraio poiché impegnato per un ciclo di studi all’estero. Non faranno più parte della squadra palermitana – per motivi diversi – l’ala Nicola Atria, i centrali Giovanni Blanco (ex capitano) e M’Hamed Banauas, l’opposto Giuseppe Brucia e il libero Marco Sutera. Al loro posto sono stati perfezionati gli ingaggi del libero Marco De Santis (due stagioni in A-3 a Palmi), degli schiacciatori Andrea Di Salvo e Luigi Raneli (entrambi reduci dall’esperienza al Don Orione di C) e dei centrali Luca Testagrossa (che ha vinto pochi mesi fa il campionato di B a Sarroch, in Sardegna) e Giulio Raneli, ex Don Orione Palermo e già nel Partinico in B.

In Calabria subito una sfida con tante insidie

L’esordio di domenica nasconde non poche insidie. Il Raffaele Lamezia di capitan Porfida da tre anni conquista i play-off e anche stavolta non nasconde le sue ambizioni. Nell’ultima stagione i calabresi, pur perdendo sia all’andata che al ritorno contro la Re Borbone, hanno centrato in extremis gli “spareggi” a danno proprio dei palermitani. I catanzaresi hanno cambiato la guida tecnica affidandosi a Salvatore Torchia, ma l’organico non è mutato molto: Luciano Mille è tornato a Vibo, ma sono arrivati il centrale Giuseppe Orlando e lo schiacciatore Matteo Bonati.

Il tecnico Nicola Ferro: «pronti a giocarcela con tutti»

Nicola Ferro (nella foto) siederà per l’undicesimo anno consecutivo sulla panchina della Re Borbone Palermo: «Iniziamo – dice – su un campo difficile, contro una buona squadra e in un Palazzetto che sarà pieno. Ci conforta il ricordo dello scorso campionato, quando abbiamo battuto il Raffaele Lamezia per 3-1 sia all’andata che al ritorno. Ma adesso si riparte da zero, la squadra è stata rinnovata e attendiamo il responso del campo per capire dove possiamo arrivare. Abbiamo perso Atria, Blanco e Sutera, ma ho visto i nuovi molto motivati. Testagrossa ha esperienza, Giulio Raneli è bravo a muro, Di Salvo può darci una mano sia da opposto che da banda. Forse c’è da migliorare qualcosa in ricezione. Sarà un torneo difficile, senza squadre materasso. Le due formazioni di Bronte, Reggio Calabria e il solito Letojanni mi sembrano bene attrezzate, noi speriamo di giocarcela con tutti».

Il presidente Locanto: «L’obiettivo è un torneo di vertice»

Il presidente Giorgio Locanto non nasconde la sua fiducia: «Abbiamo allestito una rosa competitiva – dichiara alla vigilia - per rispettare il nostro standard e puntare ad un campionato di vertice. Siamo reduci da un quarto e da un terzo posto, per cui l’obiettivo è quello di proseguire la nostra crescita. Abbiamo dovuto sostituire alcuni elementi che si erano ben inseriti ed esprimevano un gioco collaudato. Riteniamo che i ricambi siano all’altezza, ma servirà tempo per perfezionare gli automatismi. L’inizio a Lamezia Terme non è dei più semplici, sarà subito un test importante e speriamo di iniziare col piede giusto. La squadra è stata ben allestita e pronta a dare battaglia. Non siamo riusciti a completarla con uno schiacciatore puro, ma se si presenterà l’occasione la società non si tirerà indietro per completare la rosa».

L’organico

1 Galia Renato (11.05.2002, Latina) – Palleggiatore - confermato

2 De Santis Marco (15.10.2000, Reggio Calabria) - Libero – dal Palmi

4 Donato Gabriele (30.04.2001, Palermo) - Libero - confermato

5 Ferro Giuseppe (05.11.2004, Palermo) – Schiacciatore - confermato

7 Gruessner Fabian (03.08.1993, Palermo) – Opposto - confermato

8 Raneli Giulio (30.10.2001, Palermo) – Centrale – dal Don Orione

9 Simanella Andrea (18.06.2002, Palermo) – Schiacciatore - confermato

10 Lombardo Marco (23.01.1996, Palermo) – Schiacciatore - confermato

11 Testagrossa Luca (22.2.1989, Nicosia (EN) – Centrale – dal Sarroch

12 Giordano Riccardo (20.4.2004, Palermo) – Palleggiatore-confermato

13 Opoku Richard (22.12.2001, Palermo) – Centrale - confermato

16 RAneli Luigi (04.09.1999, Palermo) – Schiacciatore – dal Don Orione

17 Di Salvo Andrea (29.3.1991, Palermo) – Schiacciatore - dal Don Orione