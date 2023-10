Sport e solidarietà a Cefalù, mezza maratona contro le leucemie: ecco i vincitori

Maratona di solidarietà in favore di Aslti, l’Associazione siciliana contro le leucemie e i tumori infantili. È partita questa mattina (1 ottobre) a Cefalù la quinta Half Marathon Perla del Tirreno, organizzata dall’Associazione sportiva Murialdo di Cefalù. La gara era valida per come quinta prova del circuito Grand Prix Sicilia 2023 di mezze maratone.

Sul gradino più alto del podio, per gli uomini, Andrea Soffientini, della Asd Dinamo Sport, mentre Maria Grazia Billello, Universitas Palermo, ha trionfato tra le donne.

Oltre cinquemila metri ripetuti quattro volte per un totale di 21 chilometri che hanno visto la partenza e l’arrivo sul lungomare Giardina. Centinaia gli atleti che hanno partecipato anche nel ricordo di don Pasquale Pagliudo, scomparso due anni fa a Torino all’età di 69 anni.

Prima dello start dato dal sindaco Daniele Tumminello, la fanfara dei Bersaglieri ha suonato il minuto di silenzio, poi la corsa nel segno della solidarietà: i podisti hanno infatti devoluto un’offerta libera in favore dei bambini in cura nell’unita operativa di Oncoematologia pediatrica dell’Azienda ospedaliera Civico di Palermo, diretta da Paolo D’Angelo.

«Oggi ogni atleta ha corso simbolicamente per i nostri bambini - ha detto Antonella Gugliuzza, presidente Aslti - Pietro Saja e Daniela Cassataro, organizzatori di questa manifestazione sportiva, ormai una tradizione per Cefalù, da anni sono sostenitori della nostra associazione, credono molto nei nostri progetti e la loro sensibilità ci h permesso di essere presenti per il secondo anno qui. Abbiamo donato il nostro simbolo a tutti i corridori, dando modo di far conoscere conoscere la nostra associazione, Aslti anche a chi non è del nostro territorio».