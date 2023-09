Pallanuoto, serie A1 al via: domani il Telimar ospita la Roma Vis Nova

Campionato di serie A1 di pallanuoto al via per il Telimar Palermo che domani alle 15 ospita la neopromossa Roma Vis Nova. Si giocherà alla piscina comunale di viale del Fante che è a mezzo servizio. La vasca esterna è chiusa da 15 giorni e tutte le attività si sono riversate nella vasca coperta costringendo il Telimar ad allenarsi alla piscina comunale di Terrasini.

Le tribune, inoltre, non sono fruibili perchè non è stata ancora rinnovata l’agibilità.

Nonostante le difficoltà i palermitani vogliono ugualmente iniziare con il piede giusto contro la Roma Vis Nova che punta a debuttare al meglio nel massimo campionato. Nel Telimar in panchina non ci sarà il tecnico Gu Baldineti che deve scontare un turno di squalifica, assente per lo stesso motivo anche l’attaccante Andrea Giliberti.

«Sono moderatamente soddisfatto della squadra - ha detto Baldineti - Stiamo migliorando. Questo non significa che abbiamo il cammino spianato, anzi, tutt’altro. Sarà un campionato complicatissimo, perché con la nuova formula rischiamo tanto di andare nel girone playout. Lo temo non tanto per il livello, quanto perché poi le partite diventano sempre complicate, dovendo giocare per la salvezza. Sarà difficile starne fuori, anche perché tra l’altro nel girone di andata abbiamo tutti gli scontri diretti come sempre fuori casa, contro Salerno, Posillipo e Quinto. In più avremo gli impegni di Euro Cup. E anche quello per noi è un obiettivo importante. Dovremo come sempre lavorare a testa bassa, concentrandoci partita dopo partita».