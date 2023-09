Pallanuoto, Telimar Palermo col Barcellona in Len Euro Cup

Telimar Palermo nel Gruppo A con i catalani del Barcellona, i croati del Solaris e i francesi del Tourcoing. Derby italiano per l’Ortigia che è stata inserita nel Gruppo D con Trieste, i montenegrini del Primorac e i greci del Panionios. Sono stati effettuati a Barcellona i sorteggi dei gironi di Len Euro Cup di pallanuoto che vedono protagoniste le due squadre siciliane: i palermitani e i siracusani aspettano ora di conoscere il calendario della competizione che sarà sorteggiato nelle prossime ore.

Per le due siciliane i prossimi saranno giorni agonisticamente molto intensi: domenica parte la Serie A1 con Telimar e Ortigia impegnati in casa rispettivamente contro Roma e De Akker Bologna, mercoledì l’anticipo di campionato entrambi in trasferta contro Quinto e Salerno, poi sabato 7 ottobre il primo turno di Len Euro Cup.