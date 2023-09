Tennis, il 2023 di Marco Cecchinato è già finito: "Adesso riposo, poi preparo il 2024"

Marco Cecchinato ha chiuso il suo 2023. Il tennista palermitano, 31 anni il prossimo 30 settembre, ha annunciato di volersi fermare per il resto dell’anno, con un arrivederci al 2024. “Nel 2023 Non competerò più - scrive il semifinalista del Roland Garros 2018 -. Ho deciso di iniziare già la preparazione per la stagione prossima. Poi un po’ di famiglia e di nuovo preparazione”.

Cecchinato, in quella che per lui sarà la off season ha, tra le altre cose, un appuntamento importantissimo, ovvero il matrimonio con la sua storica fidanzata, Gaia: dalla loro unione è nato il piccolo Edoardo, 3 anni. I due convoleranno a nozze a Bergamo, il prossimo undici novembre.